Milli ve yerli füze motoru test edildi! Gurur veren görüntüler
Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300),Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.
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