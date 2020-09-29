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BBC muhabiri işgalci Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan'ın yüzüne işgalcisiniz dedi, Paşinyan dondu kaldı! İşte o anlar

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'de katıldığı bir programda zor anlar yaşadı. Paşinyan'ın, "Artsakh ismi binlerce yıllıktır" sözlerine karşılık BBC sunucusu Stephen Sackur araya girip Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tasarısını hatırlatarak, “Açıkça ‘Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından Ermeni güçlerin acilen tamamen ve koşulsuz çekilmesini talep ediyor” dedi.

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC’de programa katıldı. BBC sunucusu Stephen Sackur'un beklemediği çıkışıyla karşılaşan Paşinyan kameralar karşısında zor anlar yaşadı.

İŞGALCİ ERMENİSTAN

Gazeteci Sackur, “Sayın Başbakan, sizin binlerce yıllık tarihinizi inceleyemeyiz” diyerek Paşinyan’a bugüne ait gerçeklere değinilmesi gerektiğini söyledi. Sackur Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tasarısını hatırlatarak, “Açıkça ‘Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarından Ermeni güçlerin acilen tamamen ve koşulsuz çekilmesini talep ediyor” dedi.

"SİZ KESİNLİKLE BARIŞ ELÇİSİ DEĞİLSİNİZ"

Sackur, bu tasarıya göre Ermenistan’ın bölgedeki güçlerinin ‘işgalci güç’ olduğunu ifade etti. Sackur, Ermenistan’ın buna rağmen orada hak iddia ettiğini söyleyerek, “Siz kesinlikle bir barış elçisi değilsiniz” ifadelerini kullandı.

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