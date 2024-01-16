WhatsApp kanallarına anket özelliği geliyor

WhatsApp'taki kanallara anket özelliği geleceği ortaya çıktı. Yeni özellik hem iOS hem de Android beta sürümde göründü. WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıma sunulduğunda sadece kanal yöneticilerinin anket oluşturmasına imkân sunulacak. Anketler, tıpkı grup ve bireysel sohbetlerdeki gibi oluşturulacak. Kanala gönderilen anketlere verilen yanıtlar ise anonim olarak gösterilecek. Yani hangi yanıtı seçtiğinizi kimse göremeyecek.