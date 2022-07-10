Uzaydaki çöplere lazerli temizlik

Dünya'nın yörüngesine 64 yıldır gönderilen uzay araçlarının bıraktığı modüller uzay boşluğunda süzülüyor. Japonya, bu çöpleri dünyaya zarar vermemesi ve ileride uzay turizmine engel olmaması için temizleme kararı aldı. Araştırmacı Toru Yamamoto, uzay enkazından kurtulmak için bir lazer ışını kullanacaklarını açıkladı. Lazer ışını vasıtasıyla uzay çöplükleri buharlaşacak ve nesneyi yeni bir yörüngeye itecek bir enerji darbesi oluşturulacak.

