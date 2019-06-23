23 Haziran 2019 08:00 | Pazar
Kuyruklu yıldız avcıları
2 yıl önce kuyruklu yıldız Çuri’ye çarparak 12 yıllık misyonunu sona erdiren Rosetta uzay aracıyla büyük yol kat eden Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yakaladığı başarının ardından hız kaybetmeden bir kuyruklu yıldız avcısı inşa etmeye başladı.
3 BOYUTLU MODEL ÇIKARACAK
Yeni görevde, 3 farklı uzay aracı Dünya yörüngesine yaklaşan herhangi bir kuyruklu yıldızı karşılamak üzere gökyüzünde olacak. 3 araç birbirinden ayrı ancak tamamlayıcı incelemeler yapacak. Aynı zamanda bilim insanlarına gök cisimlerinin 3 boyutlu modelini çıkarma imkanı tanıyacak.
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