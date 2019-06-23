Kuyruklu yıldız avcıları

3 BOYUTLU MODEL ÇIKARACAK

Yeni görevde, 3 farklı uzay aracı Dünya yörüngesine yaklaşan herhangi bir kuyruklu yıldızı karşılamak üzere gökyüzünde olacak. 3 araç birbirinden ayrı ancak tamamlayıcı incelemeler yapacak. Aynı zamanda bilim insanlarına gök cisimlerinin 3 boyutlu modelini çıkarma imkanı tanıyacak.