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28 Ocak 2021 Perşembe 00:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 12:15:00

Çevrimdışı çeviri imkanı

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Google, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı çevrimdışı çeviri yapma özelliğini, Lens kullanıcılarının hizmetine sundu.

Kullanıcılar, uygulamanın son sürümünde çeviri yapmak istedikleri dillere ait veri paketlerini indirerek, internet bağlantıları olmadığı zaman da çeviri yapabiliyorlar.

Çevirmek istediğiniz dillere ait veri paketlerini indirdikten sonra yapmanız gereken tek şey, telefonunuzun kamerasını kullanarak bir metni taratmak. Uygulama otomatik olarak çeviri işlemini gerçekleştiriyor ve böylelikle de işlerinizi, çok hızlı bir şekilde halledebilmiş oluyorsunuz. Yaptığımız kontrollere göre Google Lens'in çevrimdışı çeviri özelliği, Türkiye'deki kullanıcılara da sunulmuş durumda. Eğer söz konusu özelliği bulamazsanız, uygulamanın son sürümünü kullandığınızdan emin olmanızda fayda var.

Etiketler : Google chrome çevrimdışı
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