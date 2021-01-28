Çevrimdışı çeviri imkanı

Kullanıcılar, uygulamanın son sürümünde çeviri yapmak istedikleri dillere ait veri paketlerini indirerek, internet bağlantıları olmadığı zaman da çeviri yapabiliyorlar.



Çevirmek istediğiniz dillere ait veri paketlerini indirdikten sonra yapmanız gereken tek şey, telefonunuzun kamerasını kullanarak bir metni taratmak. Uygulama otomatik olarak çeviri işlemini gerçekleştiriyor ve böylelikle de işlerinizi, çok hızlı bir şekilde halledebilmiş oluyorsunuz. Yaptığımız kontrollere göre Google Lens'in çevrimdışı çeviri özelliği, Türkiye'deki kullanıcılara da sunulmuş durumda. Eğer söz konusu özelliği bulamazsanız, uygulamanın son sürümünü kullandığınızdan emin olmanızda fayda var.

