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07 Mayıs 2024 Salı 10:22:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 10:22:00

Bakan Kacır: Astronotumuz Atasever yörünge altı misyonuna katılacak

Kaynak: TRT Haber

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Astronotumuz Atasever yörünge altı misyonuna katılacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, düzenlediği basın toplantısında Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu.

Bakan Kacır 8 Haziran'da gerçekleşecek uçuşun bilimsel çalışmalara katkı sunacağını vurgulayarak, "En başından proje anlaşmalarında kararlaştırdığımız üzere ilave bir maliyet oluşturmaksızın ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yaparak uzay deneyimi gerçekleştirmesi imkanı ortaya çıkardı. Böylelikle uzay sınırını geçen ve mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunan ikinci vatandaşımız Tuva Cihangir Atasever olacak. Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek" dedi.

Tuva Cihangir Atasever

"TİTİZLİKLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Önümüzdeki dönemde de uluslararası işbirliklerin devam edeceğinin altını çizen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Hayata geçirdiğimiz her bir yatırımın her bir projenin ülkemize vatandaşlarımıza en ileri düzeyde fayda sunması için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.

Astronotumuz Atasevere bu zorlu görevde şimdiden başarılar diliyorum. Türk milletinin gözü gönlü ve duaları onunladır. Bu yörüngealtı araştırma uçuşunun ardından Milli Uzay Programımız kapsamındaki hedeflerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Barış ve ortak çalışma ruhunun sembolü uzayda Önümüzdeki dönemde de uluslararası işbirliklerine devam edeceğiz.

Uluslararası işbirliğimizin bir yansıması olarak aksiyon 3 Görev ekibindeki 4 astronot haziran ayının başında ülkemizde bir araya gelecek.

Etiketler : mehmet fatih kacır astronot tuva cihangir atasever yörünge altı misyonu
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