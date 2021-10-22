Altay tankıyla ilgili önemli gelişme!

Güney Kore'deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Bakan Kang Eun-ho'nun Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını açıkladı.

"BENZERLİKLER YÜKSEK"

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye dikkat çeken bilgiler verdi.

"BATU teslim edildikten sonra kabul testleri yapılacak, sözleşmesi imzalanarak üretim hattı kurulacak." diyen Turan Oğuz, "Yeterli adette ürünün teslimine kadar 4-5 yıllık bir bekleme süreci yaşanacak. Bu süreç içerisinde de ithal bir güç grubu temin edilmesi ve Altay tank üretiminin başlatılması imkanı incelendi. ALTAY tankını geliştirirken Güney Kore'den teknoloji transferi yaptık. Tabii ki onların K2 tankının birebir aynısı değil ama onlardan teknoloji transferiyle yapıldığı için benzerlikler yüksek." açıklamasını yaptı.

"TÜRK TARAFI BİR SÜREDİR GÜNEY KORE İLE GÖRÜŞÜYORDU"

Güney Kore'nin, K2 tankında yerli 1.500 beygir güç üreten Doosan DV27K motorunu kullandığını söyleyen Oğuz, "Yine Güney Kore'den S&T Dynamics firmasının geliştirdiği motorla uyumlu EST15K transmisyon da var. Türk tarafı bunlar için bir süredir Güney Kore ile görüşüyordu. Bir takım temaslar için Güney Kore'de bulunan Dışişleri Bakanımızın bugünkü tweet'inden anladığımıza göre sürecin ilk adımı olan niyet beyanı mektubu bugün imzalanmış." ifadelerine yer verdi.

"8-12 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR"

Turan Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü: Henüz bir alım kararı verilmiş değil. Testlere tabi tutulacak yeterli sayıda güç grubunun (motor + transmisyon) Türkiye'ye 2022 yılında gelmesi bekleniyor. Devamında da test sürecinin azami 8-12 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Eğer testlerin sonucu olumlu bulunursa, diğer şartlarda da anlaşılırsa BATU güç grubu hazır olana kadar yetecek sayıda tank için bir alım yapılacak. Bu arada Güney Kore güç grubu ile üretilecek Altay tanklarında uyumluluk amacıyla minör değişiklikler de yapılması gerekecek. Her şey hedeflendiği gibi giderse, T1 konfigürasyonundaki 40 adet tankın Güney Kore güç grubuyla üretilmesi beklenebilir.

ALTAY TANKININ ÖZELLİKLERİ

Tankın üzerinde ana silah olarak 120 mm'lik 55 kalibre top yer alıyor. Altay'ın yeni nesil atış kontrol sistemi, hareket halindeki hedefleri de yüksek isabet oranıyla vurabilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca tankın, meskun mahal ve ateş destek ihtiyacına yönelik uzaktan kumandalı silah sistemi ve 7,62 milimetrelik kule makinalı tüfeği bulunuyor. 1.500 beygir gücündeki motorla azami 70 km hız yapabilen ALTAY tankı, bor karbür esaslı henüz bilinmeyen kompozit/reaktif bir zırh sistemine sahip.

Tank, her türlü tehdide karşı mürettebatın kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin bulunduğu ortamlarda görev yapmasına olanak sağlayan sistemlerle korunuyor.

Yaşam Destek Sistemi, İlave Mayın Koruma Kiti, Yardımcı Güç Grubu, Lazer Uyarı Sistemi, 360 derece Durumsal Farkındalık Sistemi, Altay'ın önemli unsurları arasında yer alıyor.