Vesely'den depremzedeler için 500 bin lira bağış

Vesely'den depremzedeler için 500 bin lira bağış

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Jan Vesely, Türkiye'deki depremzedeler için 500 bin lira bağış yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve ismini taşıyan vakfa yapılacak tüm bağışların, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için kullanılacağını açıklayan Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, Vesely'in yaptığı bağış sonrası "Kardeşim bu çok cömert yardımın için minnettarım. Bu bağışın depremden etkilenen birçok insana gideceğinde emin olacağız." ifadelerini kullandı.