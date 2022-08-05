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05 Ağustos 2022 Cuma 23:25:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 23:25:00

Son şampiyon yeni sezona galibiyetle başladı

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan 2022-2023 sezonun açılış maçının 13. dakikasında, Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Jensen topu son anda direk dibinden kornere çeldi.

17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Cornelius kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

29. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Larsen'in kafa vuruşu sonrası top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortaladığı topa İbrahim Yılmaz ceza sahası içinde kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

63. dakikada Kağan Miray Bağış'ın sağdan ortasına altıpas önünde iki rakibinin arasından yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

86. dakikada Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Denswil ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-2.

90+2. dakikada Cornelius'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top üstten auta gitti.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.

Etiketler : Spor Toto Süper Lig Cornelius kafa vuruşu Visca
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