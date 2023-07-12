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12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:31:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:31:00

Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor

Kaynak: AA

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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı oyuncular, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından aletlerle kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda daha sonra futbolcular, tam sahada 20 tur tempolu koştu.

Sıcak ve nemli havadaki idmanda bazı oyuncuların zorlandıkları görüldü.

Fernando Muslera, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün, takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Etiketler : GALATASARAY SON ŞAMPİYON İDMAN HAZIRLIK
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