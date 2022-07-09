Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü
Kaynak: AA
Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Therme Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.
Okan Buruk, maç sırasında oyunu sık sık durdurarak futbolculara uyarıda bulundu. Buruk'un özellikle hücuma yönelik organizasyonlar üzerinde durması dikkati çekti.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da antrenmanı takip etti.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek.
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