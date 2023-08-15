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15 Ağustos 2023 Salı 11:38:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 11:38:00

Futgolfte yeni bir saha: Silivri

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2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nin dördüncü etabı olan Silivri Cup, 18-20 Ağustos 2023 tarihlerinde İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan TGF – Silivri Golf Sahası'nda düzenlenecek.

2018 yılından kurulan Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın dördüncü etabı, bu hafta sonu İstanbul'un Silivri ilçesinde 100 oyuncunun katılımıyla düzenlenecek.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'da, Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor.

SİLİVRİ SAHASINDAKİ İLK FUTGOLF TURNUVASI

Silivri Cup, TGF – Silivri Golf Sahası'ndaki ilk futgolf turnuvası olarak da kayıtlara geçecek. Böylelikle, Türkiye Gençlik ve Spor Derneği, bir yeni sahayı da bur turnuvayla birlikte futgolfe armağan etmiş olacak. TGF Silivri Golf Sahası ile birlikte İstanbul'da futgolf oynanabilen sahaların sayısı da 3'e yükselmiş oldu.

SPONSOR DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın dördüncü etabı olan Silivri Cup'a, ilk üç etapta da olduğu gibi birçok sponsor destek verecek. Maçkolik, Acıbadem Sports, Otto Nuts, Braun, Lig Radyo, Makhill Taşımacılık, Renk Matbaa ve Carwax bu önemli turnuvanın sponsorları arasında yer alıyor.

TGF Silivri Golf Sahası'ndaki Silivri Cup organizasyonu kapsamında ayrıca; Maçkolik Pairs Cup (çiftli oyun), Braun Hole In One Challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek.

Etiketler : futgolf gençlik ve spor derneği 2023 türkiye futgolf şampiyonası silivri cup silivri golf sahası
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