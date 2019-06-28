Diagne olmadı Marcao gidiyor

GÜNEŞ

■ UEFA ile yaptığı finansal fair play anlaşmasına göre kazanacağı bonservis bedeli kadar para harcayabilen Galatasaray, transfer için kaynak arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızlılar, bu nedenle zaten Fatih Terim’in sıcak bakmadığı Mbaye Diagne’yi satmak için Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımıyla görüşmelerde bulunuyordu. Ancak Suudi Arabistan'da patlak veren yolsuzluk olayları nedeniyle Diagne'nin transferi şimdilik gerçekleşemiyor.

İTALYANLAR ÇOK İSTİYOR

■ DİAGNE’NİN transferi Suudi Arabistan’daki bu belirsizlik nedeniyle beklemeye alındı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray’ın yüzünü İtalyan kulübü Atalanta’nın Marcao için yaptığı teklif güldürdü. İtalya basınından TuttoMercato’da yer alan habere göre, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Atalanta kadrosunu güçlendirmek için Brezilyalı savunmacı Marcao’yu transfer etmek istiyor ve 10 milyon euroyu ödemeye hazır.