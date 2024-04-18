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18 Nisan 2024 Perşembe 15:04:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 15:04:00

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ikinci ayağı: Bodrum Cup

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2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nin ikinci etabı olan Bodrum Cup, 19-21 Nisan 2024 tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Bodrum Golf Club'ta düzenlenecek.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen 2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ikinci etabı, 19-21 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde 100'ü aşkın oyuncunun katılımıyla düzenlenecek.

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda, APINOX Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor. Ayrıca, 2024 Futgolf Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmaları da Bodrum Cup kapsamında oynanacak.

SPONSOR DESTEKLERİYLE FUTGOLF AİLESİ BÜYÜYOR

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'na, önceki yıllarda olduğu gibi birbirinden değerli markalar destek vermeye devam ediyor

Bu yıl; APINOX firması, takımlar kategorisinde oynanacak ve 8 kulübün mücadele edeceği Futgolf Kulüpler Ligi'nin, braunshop.com.tr ise 2024 sezonunda Türkiye'de oynanacak tüm resmi futgol turnuvalarında düzenlenecek Hole In One Challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) yarışmalarının isim sponsoru oldu. Netship firması ise FGSD'nin dijital platformdaki uygulamalarının sponsorluğuny yapmaya başladı.

Bu markaların haricinde; Acıbadem Sports, Çizmeci Time, Renk Matbaa, Bodrum Golf Club, Lig Radyo ve Phomo 2024 sezonunun ikincisi turnuvası olan Bodrum Cup'un sponsorları olarak yer alacak.

2024 AVRUPA FUTGOLF ŞAMPİYONASI TÜRKİYE'DE DÜZENLENECEK

Diğer yandan; 16 ülkenin katılacağı 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na ise Türkiye ev sahipliği yapacak. Türkiye, Aralık ayında Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenecek turnuvaya ev sahibi olduğu için direkt olarak katılacak.

Etiketler : 2024 türkiye futgolf şampiyonası futgolf gençlik ve spor derneği 2024 avrupa futgolf şampiyonası
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