VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakanlıktan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" haberine ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan: Üniversitelerimizin asla yasakla anılmasına müsaade etmeyeceğiz
İran, İsrail'e saldırının arkasında oldukları yönündeki iddiaya tepki gösterdi
AB, uçaklarda sürdürülebilir yakıta yöneliyor
THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
Sivas'ta Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak
09 Ekim 2023 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 15:00:00

Sivas'ta Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Sivas merkeze bağlı Emirhan köyü yakınlarında yer alan ve Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sit alanlarından biri olan Emirhan Kayalıkları'nın turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü üyeleriyle Emirhan Kayalıkları'nı gezdi.

Yaklaşık 4 saatlik yürüyüş ve tırmanışın ardından zirveye ulaşan Şimşek ve beraberindekiler, doğal oluşumlar karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Gezinin ardından açıklamada bulunan Şimşek, Emirhan Kayalıkları'nın eşsiz ve görülmeye değer bir yer olduğunu belirtti.

Bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Sivas'ımızın keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cenneti burası. Kanyonları, vadileri ve farklı yeryüzü yapısıyla önem arz eden bir yer. Bizler de buranın tanıtımına daha çok ağırlık vereceğiz. Buranın turizme kazandırılması için yaptığımız çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Tüm doğaseverleri buraya gelip eşsiz güzelliği görmeye davet ediyorum."

Etiketler : sivas turizm emirhan kayalıkları
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX