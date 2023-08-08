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08 Ağustos 2023 Salı 11:06:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 11:06:00

Ünlü rock müzisyeni Erkin Koray'ı, 82 yaşında kaybettik

Kaynak: AA

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Şarkılarıyla Türk rock müziğine iz bırakan ünlü müzisyen Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti.

Kızı Damla Koray, ünlü sanatçının Instagram hesabı üzerinden vefat haberini duyurdu.

Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği yapılacağını aktardı.

Etiketler : Erkin Koray Ünlü rock müzisyeni Damla Koray
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