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10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:52:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:52:00

"Taş Plak Konseri" AKM'de müzikseverlerle buluştu

Kaynak: AA

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İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, klasik müzik arşivinin bugüne ulaşmasında önemli rol oynayan taş plak geleneğini sahneye taşıdı.

Solist Şennur Dinleyen'in sevilen eserleri seslendirdiği "Taş Plak Konseri", AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Taş plakların geçmişten bugüne serüvenini anlatan filmin gösterimiyle başlayan konserde, sanatçıya tamburda Reyhan İllez, kanunda Gül Güldaş Küçükşahin, viyolonselde Çağlar Kırömeroğlu, udda Yurdal Tokcan, kemençede Rafet Kemancı, ritimde ise Oray Yay eşlik etti.

Programı sunan Nalan Höke Turan, 1890'larda ortaya çıkıp 1940'lı yıllara kadar kullanılan taş plakların klasik müzik arşivine katkısını ve dönemin sanatçılarının icralarının kayıt altına alınarak bugüne ulaşmasında üstlendiği rolü anlattı.

"Musiki ailemden bana aktarılan en kıymetli hazine"

Konserde seslendirilen eserlerin arasında gerçekleştirilen sohbette Turan'ın sorularını cevaplayan Dinleyen, "Musiki ailemden bana aktarılan en kıymetli hazine. Çok küçük yaşlardan itibaren ailemdeki sanatçıların tecrübeleriyle bana öğrettikleri, kattıkları, eleştirileri ve cesaretlendirmeleri, daha yavaş yavaş yürüdüğüm sanat yolunun temelini oluşturuyor." dedi.

Dinleyen, genç kuşak bir sanatçı olması dolayısıyla sorumluluk hissettiğini belirterek, "Sesimin tınısı, icra tavrım taş plak döneminin sanatkarlarına benzetiliyor. Bu tabii benim içim çok büyük bir gurur ve ayrı bir sorumluluk." ifadesini kullandı.

Yurdal Tokcan'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği konserde, Cumhuriyet döneminin önde gelen bestekarlarının eserleri, taş plak tarzında yapılan yalın icralarla sunuldu.

Sahnedeki gramofondan taş plak kayıtlarının da dinletildiği konserde, "Bir Şarkı Oku Çamlıca'da", "Ey Benim Bahtiyarım", "Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim", "Mazi Kalbimde Yaradır" ve "Fikrimin İnce Gülü"nün de aralarında bulunduğu eserler icra edildi.

Etiketler : Solist Şennur Dinleyen Taş Plak Konseri AKM Tiyatro Salonu
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