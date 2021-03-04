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04 Mart 2021 Perşembe 09:54:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 11:03:00

Müslüm Gürses müzesine yoğun ilgi var

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Arabesk müziğinin mihenk taşlarından Müslüm Gürses, vefatının 8. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından yad ediliyor.

Arabesk müziğinin mihenk taşlarından Müslüm Gürses, vefatının 8. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından yad ediliyor. Sanatçının bal mumundan heykelinden çıkarttığı taş plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede sergileniyor.

Etiketler : müslüm gürses müze ilgi bal mumu
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