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02 Nisan 2023 Pazar 15:18:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 15:18:00

Kral Şakir'e Hatay'da özel gösterim

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Kral Şakir'in vizyona giren filmi Mikrop Avcıları Cumburlop filmi Hatay'daki depremzede çocuklarla buluşuyor.

Kral Şakir'in yeni vizyona giren sinema filmi Mikrop Avcıları Cumburlop filmi Hatay'daki depremzede çocuklarla buluşuyor. Etkinlik kapsamında yapımcı Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu, yarın Hatay'da filmin özel gösterimine katılıp afet bölgelerinde depremzede çocuklarla bir araya gelerek yapımı izleyecek. Ilıcalı, Hatay dışında deprem bölgesi olan Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve İskendurun'da da Kral Şakir'i depremzede çocuklara özel gösterimlerle buluşturuyor.

Etiketler : kral şakir mikrop avcıları cumburlop hatay depremzede çocuk

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