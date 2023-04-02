Kral Şakir'e Hatay'da özel gösterim

Kral Şakir'in yeni vizyona giren sinema filmi Mikrop Avcıları Cumburlop filmi Hatay'daki depremzede çocuklarla buluşuyor. Etkinlik kapsamında yapımcı Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu, yarın Hatay'da filmin özel gösterimine katılıp afet bölgelerinde depremzede çocuklarla bir araya gelerek yapımı izleyecek. Ilıcalı, Hatay dışında deprem bölgesi olan Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve İskendurun'da da Kral Şakir'i depremzede çocuklara özel gösterimlerle buluşturuyor.