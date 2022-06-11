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11 Haziran 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 18:00:00

En iyi kısa filmi seçecek

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Senarist ve yapımcı Birol Güven, 'Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nın jüri koltuğuna dahil oldu.

Senarist ve yapımcı Birol Güven, 'Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nın jüri koltuğuna dahil oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen 'Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı' temasıyla hazırlanan yarışmada, kurmaca ve belgesel türlerinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek. Her iki kategoride de birinci 18 bin TL, ikinci 13 bin TL ve üçüncü 8 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Kültür Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen eserin sahibine 18 bin TL takdim edilecek.

Etiketler : birol güven kısa film sağlıklı fikirler yarışma
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