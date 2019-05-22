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22 Mayıs 2019 14:33 | Çarşamba

"Aslına Sadık Kalınmıştır" sergisi açıldı

Ayşe Umur ve Tansa Mermerci Ekşioğlu'nun koleksiyonlarından seçilen 15 eserin bir araya geldiği "Aslına Sadık Kalınmıştır" sergisi açıldı.

SALT Beyoğlu'ndaki sergide, sanatçılar Nancy Atakan, Kader Attia, Handan Börüteçene, Cansu Çakar, Aslı Çavuşoğlu, Mark Dion, Haris Epaminonda, İman Issa, Laure Prouvost, Pak Sheung Chuen ve Dilek Winchester'in eserleri yer alıyor.

Amira Akbıyıkoğlu tarafından hazırlanan sergi, koleksiyonlara dahil edilmiş sanat eserlerinin yeniden sergilenirken geçirdiği evrelere, diğer eserler ve izleyicilerle etkileşimi sonucu kazandığı yeni anlamlara işaret ediyor.

Sergi açılışında konuşan Amira Akbıyıkoğlu, serginin ortaya çıkış noktasının "biyografi" fikri olduğunu belirterek, "Biyografi genellikle insanlarla ve kişilerle özdeşleştirdiğimiz bir kelime. Aslında uzun zamandır sosyal bilimlerin tartışması olan nesnelerin de bir hayat hikayesi olduğu konusunu dert edinen ve bu yüzden de sanatçıların maddi kültürlerle girdikleri ilişkileri iyi irdeleyen, etrafındaki nesneleri nasıl kullandıklarını, nasıl düzenlediklerini ve nasıl biçimlendirdiklerini mercek altına alan bir sergi oldu." dedi.

Serginin merkezinde, sanat pratiklerinde arkeoloji ve tarihten yararlanan Handan Börüteçene ve Mark Dion'un sunumlarının yer aldığını ifade eden Akbıyıkoğlu, Handan Börüteçene'nin "Kendime Gömülü Kaldım" fotoğraf serisi, "Armenak Ustanın Marangoz Tezgahı" ve "Bütün Denizler İçin" isimli çalışmaları, Mark Dion'un ise "Geçmişe Hücum: Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeolojinin Öyküsü" enstalasyonunun bulunduğunu söyledi.

Akbıyıkoğlu, "Aslına Sadık Kalınmıştır" sergisinde yer alan eserlere ilişkin, "Nancy Atakan, Kader Attia, Handan Börüteçene, Cansu Çakar, Aslı Çavuşoğlu, Mark Dion, Haris Epaminonda, Iman Issa ve Dilek Winchester'in işleri insanlar, nesneler ve tarihi yapıların zamanla iç içe geçen 'hayat hikayesi'ne bakarken Laure Prouvost ve Pak Sheung Chuen yokluk fikrine form kazandırarak görsel sanatlardaki 'boşluk korkusu'na meydan okuyor." ifadelerini kullandı.

Sergide ayrıca, Cansu Çakar'ın resmettiği Galata Kulesi, Ayasofya ve Kudüs Tapınağı'nın tarih boyunca geçirdiği tahribat ve onarımların tortularını tasvir ettiği çalışmalar, Dilek Winchester'in, hattat Emin Barın'ın 1973'te yeni açılan Boğaz Köprüsü için taşa oyduğu "Maşallah" yazısından yola çıkarak oluşturduğu enstalasyon, Aslı Çavuşoğlu'nun "Ayestefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı" isimli siyah beyaz fotoğraf serisi ve sokaktan topladığı ahşap parçalarla çalışan Nancy Atakan'ın rastgele göz imgeleri eklediği gündelik nesneler yer alıyor.

Sergi, 18 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA

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