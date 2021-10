Virüs zayıflayıp mevsimsel grip gibi olacak

Kovid-19'un zaman içerisinde gücünün azalacağını belirten Prof. Dr. Kurtuluş Buruk, "Virüs zamanla zayıflayıp mevsimsel grip gibi olacak. Hafif öksürüp belki göz sulanması veya ateşle bunu atlatacağız ama şu an buna hazır değiliz. Salgını bir an önce atlatıp ders alarak gelecekte olabilecek yeni salgınlara karşı tedbirlerimizi erkenden geliştirmeliyiz" dedi. Prof. Dr. Buruk, "Günümüzde 5 milyon civarında kişinin ölümüne, yüz milyonlarca insanın yoksullaşmasına, ciddi iş ve verim kaybına neden olan Sars-CoV-2 virüsü etkenli pandeminin toplumsal etkisinin sona ermesi veya en azından grip benzeri hastalık tablosuna dönmesinin, tarihsel pandemi süreçleri göz önüne alındığında, ancak belli koşullarda mümkün olacağı görülüyor. Hastalığı geçirerek veya aşılanarak bağışıklık kazanan bireylerin enfeksiyona yakalanma riskleri 8 kat, hastaneye yatma veya ölme riskleri ise 25 kat azalmaktadır. Bunun nedeni, normalde 7-10 gün olan tepki süresinin, bağışıklığı olan bireylerde virüs ile yeniden karşılaştıklarında 3 güne düşmesidir. Yani hastalık belirtileri henüz oluşmadan virüs bağışıklık sistemimiz tarafından etkisizleştirilmektedir" diye konuştu. Prof. Dr. Buruk, "Şu an için yapılacak şey, pandemi kurallarına uygun şekilde yaşamak ve tereddüt etmeden hızla aşılanmaktır" ifadelerini kullandı.