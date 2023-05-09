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09 Mayıs 2023 Salı 07:25:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 07:25:00

Şimdi polenden korunma zamanı

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Polenler ve çeşitli alerjenlere karşı uyaran İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Müge Bilge, "Polenler ve birden fazla alerjenin özellikle yatkınlığı olan bireyler başta olmak üzere kişileri etkilemesi, astım, alerji gibi öyküsü olan insanlarda daha yoğun olmak üzere çok çeşitli klinik tablolara yol açabiliyor.

Polenler ve çeşitli alerjenlere karşı uyaran İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Müge Bilge, "Polenler ve birden fazla alerjenin özellikle yatkınlığı olan bireyler başta olmak üzere kişileri etkilemesi, astım, alerji gibi öyküsü olan insanlarda daha yoğun olmak üzere çok çeşitli klinik tablolara yol açabiliyor. Her geçen gün alerjiyle karşılaşan hasta sayısı, katlanarak karşımıza gelmekte, maruziyetin azaltılması çok çok önemli" dedi. Doç. Dr. Müge Bilge, "Çiçeklerin açması, havaların ısınmasıyla, özellikle açık havaya salınan polenler ve birden fazla alerjenin özellikle yatkınlığı olan bireyler başta olmak üzere kişileri etkilemesi ve bağışıklık sistemindeki aşırı bir yanıtın neden olduğu birtakım yakınmalarla kendini gösteren bir tablo. Polenler daha çok üst solunum yolu mukozasıyla bireylere ulaştığı için ilk karşılama bölgesi olan burun, ağız, gözlerde olmak üzere öncelikle yakınmalar baş gösteriyor. Gözlerimiz sulanabiliyor, hapşırabiliyoruz, boğazımızda, damağımızda, kulaklarımızda kaşıntı, gözaltlarımızda şişlik, yoğun öksürük olabilir. Astım, alerji gibi öyküsü olan bireylerde daha yoğun olmak üzere çok çeşitli klinik tablolara yol açan bir durum. Halk arasında saman nezlesi olarak da biliniyor. Polenlerin çok yoğun olduğu rüzgarlı havalarda pencerelerimizi çok açık bırakmamak, açık alanlarda spor, yürüyüş yapmamak, daha izole olmak gerekiyor" diye konuştu.


Etiketler : Polenler ve çeşitli alerjenler Uzmanı Doç. Dr. Müge Bilge alerji
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