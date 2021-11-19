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19 Kasım 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 08:30:00

Pandemide çocukların konuşma problemi arttı

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Uzmanlar pandemi döneminde bebeklerin de etkilendiğini söyleyerek, "Pandemi döneminde aile büyüklerinin yakın çevrede olmayışı, akran etkileşiminin kısıtlanması, televizyon karşısında geçirilen sürenin artması, bebeklerin dil ve bilişsel gelişimini olumsuz etkiledi.

Uzmanlar pandemi döneminde bebeklerin de etkilendiğini söyleyerek, "Pandemi döneminde aile büyüklerinin yakın çevrede olmayışı, akran etkileşiminin kısıtlanması, televizyon karşısında geçirilen sürenin artması, bebeklerin dil ve bilişsel gelişimini olumsuz etkiledi. Bu dönemde çocuklarda uyku ve yeme problemlerinin yanı sıra kaygı, anksiyete, depresyon gibi belirtilerle birlikte konuşma problemlerinin de arttığı gözlemlendi" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol "Yapılan çalışmalar ebeveynlerin yaşadığı stres, anksiyete ve depresyonun bebeğin gelişimini de olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu. Örneğin pandemi döneminde geç konuşan bebeğin tedavi edilmemesi bilişsel alanda gelişim gecikmelerine neden olabilir. Bu durum ileride okul başarısının düşmesine ve davranış sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

OYUNLAR GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ

Yaşamın ilk yıllarında ebeveynle birlikte oynanan oyunların gelişimi en iyi destekleyen unsurlar olduğuna dikkat çeken Erol, "Birlikte kitap okumak, top oynamak, bebeklerin ilk oyunu olan 'cee' ve evcilik gibi oyunlar bebeğin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca çocukların iki yaşına kadar ekrandan uzak tutulması da oldukça önemlidir. Bir yaşındaki bebeğin ismiyle seslenildiğinde bakmaması, sürekli ağlaması ve sakinleştirilememesi, tik gibi tekrarlayan hareketlerinin olması, yemek ve uyku problemlerinin yaşanması, iki yaşına geldiğinde ise hala konuşamaması durumunda doktora başvurulmalıdır. İlk iki yaş, beyin gelişiminin hızlı olduğu bir dönemdir. Büyüme ve gelişimle ilgili sorunların erken tespit edilmesinin oldukça önemli olduğu bu dönemde düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gidilmelidir. Aileler, bebeklerinin yaşıtlarına göre özellikle dil, hareket ve bilişsel gelişiminde farklılık hissettiklerinde, ertelemeden hekimlerinden görüş almalıdır" dedi.

Etiketler : Pandemi çocukların konuşma problemi Uzmanı Dr. Reyhan Erol
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