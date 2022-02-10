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10 Şubat 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 07:30:00

Özellikle korona olanlar dikkat: Ağrı kesiciler masum değil

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Uzmanlar ağrı kesici kullanıma ilişkin uyarılarda bulundu. Özellikle koronavirüs hastalarının ağrılarını dindirmek için bilinçsiz bir şekilde ağrı kesici kullanmalarının ileriki dönemlerde organ yetmezliğine neden olduğunu belirtti.

Uzmanlar ağrı kesici kullanıma ilişkin uyarılarda bulundu. Özellikle koronavirüs hastalarının ağrılarını dindirmek için bilinçsiz bir şekilde ağrı kesici kullanmalarının ileriki dönemlerde organ yetmezliğine neden olduğunu belirten İç Hastalıklar ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Danış, "Koronavirüsün ağrısını ağrı kesicilerle kesip test yapmamak şu anda bulaşım hızının en önemli nedenlerinden biridir" dedi. Ağrı kesicilerinin öyle masum ilaçlar olmadığını aktaran Doç. Dr. Danış, "Özellikle çağrım şu, ağrı kesici kullanımı konusunda kimler çok risk altında? Şeker hastaları, hiper tansiyonu olanlar, doğuştan tek böbreği olanlar, kilolu olanlar ve genetik hastalığı olanların ağrı kesici kullanırken daha dikkatli düşünmesi gerekmektedir. Zaten genel anlamda ağrı kesicileri doktor kontrolü olmadan önermiyoruz. Belirtiği şekilde kronik hastalığı olan kişilerde hasar dramatik bir şekilde artıyor" dedi.

Etiketler : Doç. Dr. Danış hiper tansiyon Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Danış
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