VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yanık, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
Bakan Kirişci: Depremlerden etkilenen 11 ilde hayvancılıkta destek miktarını 5 milyar liraya çıkardık
"Deprem insani bağlarımızı da bir kez daha hatırlattı"
Başkan Erdoğan, Kemal Coşkun'un cenaze töreninde
Tahıl Koridoru... "BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz"
HDP'nin kapatılması istemli davada parti yetkililerinin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi
İkinci el araç ticaretinde "6 ayda 6 bin kilometre" şartına uymayanlara 35,1 milyon lira ceza
"Konteyner kentlerde öncelik yakınlarını kaybedenlerde"
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 269'a yükseldi
"Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz"
Deprem bölgesinde inceleme yapan heyetin çalışmalarıyla ilgili açıklama
Osmaniye'de kalıcı konutlar için ilk kazma bu ay vurulacak
MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanma başvurularını almaya başladı
Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi saat 15.00'e kadar hizmet vermeyecek
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Mozambik'te fırtına ve seller nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan, Destici ile görüşecek
Kocaeli merkezli hırsızlık şebekesi operasyonunda 41 şüpheli yakalandı
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
Fransız Senatosu emeklilik reformunun en tartışmalı maddesini onayladı
Suudi Arabistan'a ihracat 30 kattan fazla arttı
Çin, devlet kademelerinde kritik seçim ve atamalara hazırlanıyor
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor
Stanley Kubrick sergisi 2 Nisan'a kadar uzatıldı
09 Mart 2023 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 09:00:00

Kabızlığa karşı abur cuburdan uzak durulmalı

ABONE OL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Farhad Sardarov, ailelerin çocuklarında sıkça karşı karşıya kaldığı kabızlık sorununda, beslenme alışkanlığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Farhad Sardarov, ailelerin çocuklarında sıkça karşı karşıya kaldığı kabızlık sorununda, beslenme alışkanlığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Kabızlık oluşmasının en çok sebeplerinden birinin beslenme şekli ve beslenme düzeninin alışkanlıklarının yanlış olmasından dolayı olduğunu belirten Uzm. Dr. Farhad Sardarov, "Çocuklarda kabızlığın beslenme alışkanlığının dışında hipotiroidi yani tiroit bezlerinin yavaş çalışmasıdır ve kan tahlili ile belli olmaktadır. Bazı çocuklarda bağırsakların daha yavaş çalışması ile oluşan tembel bağırsak durumu da kabızlığa sebep olmaktadır. Ambalajlı paketli ürünler, hazır gıdalar, sert posalı yiyecekler, hamur işinin çok fazla tüketilmesi sindirimi bozacağı gibi uzun vadede bu tür beslenme kabızlığa neden olmaktadır" dedi. Uzm. Dr. Sardarov ayrıca "Kabızlık durumunu engellemek için öncelikle abur cubur beslenmeden çocukları uzak tutmak ve posalı yiyecekler özellikle meyve, sebze, günlük olarak da su, yoğurt tüketimini arttırmak gerekmektedir" diye konuştu.

Etiketler : Kabızlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzmanı Dr. Farhad Sardarov

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX