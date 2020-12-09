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09 Aralık 2020 Çarşamba 15:06:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 15:06:00

İnme, koronavirüsten daha ölümcül

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Uzmanlar, inmenin koronavirüsle karşılaştırıldığında daha ölümcül ve riskli olduğunu söyledi.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, ani görememe, kısmi uyuşma, kuvvetsizlik, dengesizlik, çift görme gibi semptomlarda ilk 6 saatte inme merkezlerine başvurulduğunda 3 hastadan 1'inin hayata döndürüldüğü, 1'inin ise sakat kalmaktan kurtarıldığını kaydetti. Türkiye'de yılda 200 bin dolayında insanın inme geçirdiğini, bunların yaklaşık 40 bininin yaşamını yitirdiğini belirten Prof. Dr. Arlıer, "Yani inmeyi koronavirüsle karşılaştırdığımızda 3 kat daha fazla ölüm oranına sahip ve riskli bir hastalık. İnmenin yüzde 85'i beyin damarlarının tıkanmasına, yüzde 15'i de beyin damarlarının kanamasına bağlıdır. Beyin çapraz fonksiyon gördüğü için eğer beynin sağ tarafında bir damar tıkanıklığı ya da kanama varsa hastada sol tarafta uyuşukluk, tutmama, denge kaybı, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme, görememe gibi şikayetlerle kendini gösterir. İnme ön belirtisi dediğimiz bir durum var. Bu durumda hastalarda aniden görememe, bir tarafında uyuşma, kuvvetsizlik, dengesizlik, çift görme gibi belirtilerle atak geçirip, beyinde geçici bir hasara neden olur. Bunlar gözden kaçarsa arkasından çok daha büyük bir felçle karşımıza çıkabilir. Özellikle ileri yaş hastalığı. Erkeklerde risk biraz daha fazla" diye konuştu. 

Etiketler : koronavirüs inme Zülfikar Arlıer sağlık
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