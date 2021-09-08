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08 Eylül 2021 Çarşamba 07:33:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 07:33:00

İleri yaş hamileliğe engel mi?

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Günümüzde kadınların iş hayatında aktif rol almasıyla anne olma yaşı eskisine göre değişti, ilerledi. Ancak kadının yaşı, gebe kalma potansiyeli üzerine etki eden faktörler arasında belki de en önemlisi.

Hamilelik oluşumunu engelleyen birçok durumun olduğunu belirten Doç. Dr. Emre Pabuçcu, "Doğurganlık ve yaş faktörü doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle 35 yaş altı kadınlarda bir yıllık deneme sonucunda, 35-40 yaş arasındaki kadınlarda 6 aylık deneme sonrasında gebelik meydana gelmiyorsa, 40 yaş üstü kadınlarda ise hiç vakit kaybetmeden bir kadın doğum uzmanına başvurulması gerekir" uyarısında bulundu. Doç. Dr. Emre Pabuçcu, anne olmak isteyen kadınlara şunları dile getirdi: "Genel sağlık durumu, eşlik eden hastalıklar, mental sağlık gibi durumlar gözden geçirilmeli. Anne adayı bu sürece fiziken ve ruhen hazır olmalı. Eğer engel bir durum yok ise plan yapılmalı, kendiliğinden gebelik şansı çok az ise bu süreç hızlandırılmalıdır. Unutmayalım ki, gebelik uzun ve yorucu bir süreçtir. Bu nedenle ne kadar erken o kadar iyi diyebiliriz."

Etiketler : ileri yaş hamileliği kadın hamilelik saülık haberleri
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