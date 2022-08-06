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06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:30:00

‘Helikobakter' tedavi edilmezse mide kanserine yol açabiliyor

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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Tunç, "Midede, yanma, ekşime, hazımsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan 'helikobakter', tedavi edilmediği takdirde mide kanserine neden olabilmektedir" dedi. Dr. Tunç, "Helikobakter öncelikle bir mikroptur, bakteridir. Mide bağırsak sistemine ve daha çok midede yaşayan ve uzun süre yaşadığı zaman kronik rahatsızlıklara neden olabilen bir bakteridir. Helikobakter çoğu insanda belirtisizdir, mide de yaşamaktadır fakat hiç sağlık sorunu oluşturmayabilir fakat bazı insanlarda ağız kokusu yapabilir, bazı insanlarda gastrit belirtisi çıkabilir. Midede, yanma, ekşime, hazımsızlık gibi belirtilerle de çıkabilir. Daha ilerleyen aşamalarda ise mide ülserine neden olabilir. Mide ülseri ile ilgili karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlere neden olabilir. Eğer ki helikobakter tamamen tedavi edilmezse mide kanserine yol açabilmektedir. Helikobakter tanısı dışkıda ve kanda helikobakterin antijenini ve antikorunu ölçebilmekteyiz bu kolay yöntemlerdir. Başka bir yöntem olarak endoskopik yöntem ile mideden parça alarak direk helikobakter mikrobunun varlığının tespit etmektir. Bu en garanti yoldur. Diğer bir yöntem ise ürenefes testidir, bunlarla helikobakterin teşhisi kolaylıkla konulabilir. Helikobakter tedavisi biraz zahmetlidir, uzun periyotlarda tedavi gerektirir" diye konuştu.

Etiketler : helikobakter mide mide kanseri ahmet tunç
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