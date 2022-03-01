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Doğumsal kalça çıkığı kızlarda 8 kat fazla
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01 Mart 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 16:30:00

Doğumsal kalça çıkığı kızlarda 8 kat fazla

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Eski adıyla "doğumsal kalça çıkığı" olan gelişimsel kalça displazisi (GKD), kız çocuklarında 4-8 kat daha fazla görülüyor. Aile bireylerinde GKD varsa çocuklarda görülme sıklığının yüzde 34 daha fazla olduğunu kaydeden Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, bebeklerin kundak yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

Eski adıyla "doğumsal kalça çıkığı" olan gelişimsel kalça displazisi (GKD), kız çocuklarında 4-8 kat daha fazla görülüyor. Aile bireylerinde GKD varsa çocuklarda görülme sıklığının yüzde 34 daha fazla olduğunu kaydeden Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, bebeklerin kundak yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Bebeklerin 45 günlükken kalça ultrasonlarının çekilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, erken teşhisin önemine işaret ediyor. Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, şunları söyledi: "Doğan her çocukta risk faktörleri belirlenerek aile hekiminin yönlendirmesi ile kalça ultrasonu çekilerek taramaya katılmakta, ultrason sonucu ortopedi uzmanlarınca değerlendirilerek erken tanı ve tedavi kapsamında yönetilmektedir. Doğumdan sonra 45 günlükken kalça ultrasonu yapılarak doğru bir değerlendirme yapılabilmektedir. Graaf tarafından tanımlanan bu yöntem ile bebekler hiçbir ışın radyasyon almadan tanı ve tedavi planlanması yapılmaktadır. 6. aydan sonra kalça çıkığı için röntgen ile değerlendirme yapılmaktadır."

Etiketler : Doğumsal kalça çıkığı kızlar Doç. Dr. Numan Duman
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