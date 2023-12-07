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Sıfırından yüksek fiyata ikinci el araç pazarlanması 6 ay daha yasaklandı
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07 Aralık 2023 Perşembe 09:08:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 09:08:00

Sıfırından yüksek fiyata ikinci el araç pazarlanması 6 ay daha yasaklandı

Kaynak: TRT Haber

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İkinci el araçların, sıfır fiyatlarından yüksek bir fiyatla satışa çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin yönetmelik 6 ay daha uzatıldı.

Ticaret Bakanlığınca 2'inci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete' yayımlandı.

Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtları, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar, üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan satışa çıkarılamayacak.

Yönetmelikte ayrıca, Ticaret Bakanlığının bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkili olduğu da belirtildi.

Etiketler : ikinci el araç ikinci el motorlu kara taşıtları ticaret bakanlığı
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