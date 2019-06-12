Diriliş Osman için yapımcıdan 'Hoş geldin' mesajı
TRT ekranlarının sevilen dizisi 'Diriliş Ertuğrul' yeni sezonda Osman Gazi’nin hayatıyla devam edecek.
Engin Altan Düzyatan’ın sezon finaliyle ekibe veda etmesinin ardından, Osman Gazi’yi canlandırması için Burak Özçivit’le el sıkışan yapımcı Mehmet Bozdağ, “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit’le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Ekranda olmayacak
Diziden ayrılan Engin Altan Düzyatan uzun süre ekranda olmayacak. Yapımcılığa soyunacağını dile getiren Düzyatan'ın, hobi olarak başladığı fotoğrafçılığa da ağırlık vermeyi planladığı öğrenildi.
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