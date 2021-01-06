Yağmur Ünal'dan Türkan Şoray açıklaması: Annem istesin proje yaparım

Baraj dizisinin yapımcılığını üstlenen Yağmur Ünal, ‘’Gelen başka projelerde var. Hepsini değerlendiriyorum” dedi. Yeni yılı annesi Türkan Şoray ile evde karşıladıklarını söyleyen Ünal, 'Türkan Hanım ile proje gelir mi?' sorusuna “Onu anneme sorun. Ama annem şuan bir şey düşünmüyor. Eğer isterse güzel bir proje yaparız” dedi.

RECEP ASLAN

