Türkiye'deki tarihe aşığım

Bir dönem Los Angeles'ta yaşayan oyuncu Kerem Bürsin, Türkiye'ye neden geri döndüğünü Amerikan dergisine anlattı. 'Diario Las Américas'a konuşan Bürsin, özellikle Türk halkının sıcaklığı nedeniyle buraya geldiğini belirtti. Bürsin, ardından şunları söyledi: ''İstanbul çok popüler ama Türkiye'nin Kapadokya ve Trabzon gibi inanılmaz doğası olan yerleri var. Türkiye'de çok büyük bir tarih var. Onun için aşığım buraya. Farklı imparatorluklar nedeniyle Türkiye'de çok şey olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bu yüzden farklı kültürlerin çatışmasını görüyoruz, bu mevcut. Güneyde, yemeklerin yanı sıra dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyleyebileceğim plajlar var.''