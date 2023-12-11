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11 Aralık 2023 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 08:15:00

Tuba Büyüküstün, Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi: Ana vatanım Türkiye

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Tuba Büyüküstün, Türkiye'yi terk ettiğine dair yazılanlara açıklık getirdi. Tuğba Büyüküstün, "Buradan temelli ayrılmadım, temelli dönmek diye bir şey yok. Ana vatanım burası ve buradan ayrılmam söz konusu bile olamaz." dedi.

Paris'te yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün, Türkiye'yi terk ettiğine dair yazılanlara açıklık getirdi. Paris'te günlerinin güzel geçtiğini söyleyen Tuğba Büyüküstün, ''Buradan temelli ayrılmadım, temelli dönmek diye bir şey yok. Ana vatanım burası ve buradan ayrılmam söz konusu bile olamaz. Paris sevdiğim, içimin titrediği ikinci bir şehir, gel-git yapıyorum'' dedi.

Yurtdışında bir projede yer almayı çok istediğini belirten oyuncu Büyüküstün, ''Yeni deneyimler her zaman farklıdır. Ana dilim dışında başka bir dilde oynamayı ve konuşmayı isterim. Fransızca öğrenmeye çalışıyorum ama pek kolay değil'' dedi.

Etiketler : oyuncu tuba büyüküstün paris türkiye vatan
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