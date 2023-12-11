Paris'te yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün, Türkiye'yi terk ettiğine dair yazılanlara açıklık getirdi. Paris'te günlerinin güzel geçtiğini söyleyen Tuğba Büyüküstün, ''Buradan temelli ayrılmadım, temelli dönmek diye bir şey yok. Ana vatanım burası ve buradan ayrılmam söz konusu bile olamaz. Paris sevdiğim, içimin titrediği ikinci bir şehir, gel-git yapıyorum'' dedi.

Yurtdışında bir projede yer almayı çok istediğini belirten oyuncu Büyüküstün, ''Yeni deneyimler her zaman farklıdır. Ana dilim dışında başka bir dilde oynamayı ve konuşmayı isterim. Fransızca öğrenmeye çalışıyorum ama pek kolay değil'' dedi.