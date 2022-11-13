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13 Kasım 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 11:00:00

Topuklu ayakkabı şikayeti

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Yaz aylarını Ege sahillerinde güneşin tadını çıkararak geçiren sosyetik ikoncan Eda Taşpınar sevgilisiyle birlikte Galaport'ta görüntülendi.

Yaz aylarını Ege sahillerinde güneşin tadını çıkararak geçiren sosyetik ikoncan Eda Taşpınar sevgilisiyle birlikte Galaport'ta görüntülendi. Keyifli olduğu görülen Taşpınar, yüksek topuklu ayakkabılarından dert yandı. Taşpınar, "Biliyorsunuz ayakkabı ile yürümeyi sevmiyorum bana kalsa sürekli yalın ayak yürürdüm fakat burada olamıyor" diye konuştu.

Etiketler : Topuklu ayakkabı şikayeti Yaz ayları Ege sahilleri Galaport
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