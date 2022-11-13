Topuklu ayakkabı şikayeti

Yaz aylarını Ege sahillerinde güneşin tadını çıkararak geçiren sosyetik ikoncan Eda Taşpınar sevgilisiyle birlikte Galaport'ta görüntülendi. Keyifli olduğu görülen Taşpınar, yüksek topuklu ayakkabılarından dert yandı. Taşpınar, "Biliyorsunuz ayakkabı ile yürümeyi sevmiyorum bana kalsa sürekli yalın ayak yürürdüm fakat burada olamıyor" diye konuştu.