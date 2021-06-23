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‘Sağlıksız ilişkilerini' bitirdiler
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23 Haziran 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 10:00:00

‘Sağlıksız ilişkilerini' bitirdiler

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Mıss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile Yiğit Marcus, iki yıldır sürdürdükleri ilişkilerini noktaladı.

Mıss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile Yiğit Marcus, iki yıldır sürdürdükleri ilişkilerini noktaladı. Gittikleri lüks tatillerle konuşulan ikili, yollarına arkadaş olarak devam edeceklerini söyledi. Şevval Şahin, ayrılık haberini Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: "Hâlâ birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Mıss Turkey 2018 Şevval Şahin Yiğit Marcu
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