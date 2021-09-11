Özcan ile Feyza'nın davası sürüyor

Özcan Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasının üçüncü duruşması önceki gün görüldü. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmazken Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı tanık olarak dinlendi. Feyza Aktan'ın kız kardeşleriyle bir arkadaşı da Aktan'ın tanıkları olarak dinlendi. 2 saat süren duruşma, başka tanıkların dinlenmesi için ertelendi.