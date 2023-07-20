Nazara karşı boncuklu önlem

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin'le görkemli bir törenle evlendi. Bodrum Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Tören öncesi konuşan Kural nazara karşı ilginç bir yönetmen geliştirdiğini belirtti. Levon Kordonciyan imzalı krem rengi smokin giyen oyuncu, "Damatlığımın içerisinde 25 tane nazar boncuğu var" dedi. Kural balayı tatili sonrası yeni filmi 'Efsane' için sete çıkacak.

