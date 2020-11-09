Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil adeta eridi... 50 günde 15 kilo gitti

Bir süredir sıkı bir diyet programı uygulayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, 50 günde 15 kilo verdiğini söyledi. Sezin Erbil, vermesi gereken bir 10 kilo daha olduğunu ekledi ve diyete devam edeceğini ifade etti.