09 Kasım 2020 Pazartesi 18:23:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 18:38:00
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil adeta eridi... 50 günde 15 kilo gitti
Geçen sene kızı Elisa'yı kucağına alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, doğum kilolarından kurtuldu.
Bir süredir sıkı bir diyet programı uygulayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, 50 günde 15 kilo verdiğini söyledi. Sezin Erbil, vermesi gereken bir 10 kilo daha olduğunu ekledi ve diyete devam edeceğini ifade etti.
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