Konser isteklerine yetişemiyor

Güzellik uğruna yaptırdığı ilginç bakımlarla gündeme gelen Selen Görgüzel, Etiler'de tek başına görüntülendi. Sahne çalışmalarının yoğun bir tempoda olduğunu belirten Görgüzel, "Menajerimle gün boyu yoğun bir telefon trafiği yaşıyoruz. Oldukça yoğun bir sahne teklifi var. Hangisini seçelim diye karar vermekte güçlük çekiyoruz" dedi. Görgüzel tarzı ve şıklığıyla adeta göz kamaştırdı.