Kimseye muhtaç değilim

Mustafa Keser, Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Yoğun bir konser programı olduğundan söz eden Keser, ''Gençler evde ben sahnedeyim. Bu yıl kaç konserim var saymadım. Tüm Türkiye'yi gezeceğiz" dedi. Bülent Ersoy ile yaptığı programla ilgili gelen sorulara, "Bülent Ersoy'la küs değilim. Hiçbir problemim yok. Tekrar böyle bir formatta teklif gelse kabul etmem. Zaten rica üzerine katıldım. Benim kimseye ihtiyacım yok. O da bir kaza kurşunuydu, geldi geçti'' dedi.