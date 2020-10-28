Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı

Yaklaşık 1 yıldır Hadise ile beraberlik yaşayan Kaan Yıldırım, ‘Hekimoğlu’ dizisinin Beykoz’daki çekimleri sonrası görüntülendi. Oyuncu, evlenecekleri yönündeki haberler karşısında “Arkadaşlar çok utanıyorum. Sormayın bana böyle şeyler. Trafik sıkıştı” diye konuştu. İkilinin, yıl sonunda nikah masasına oturacakları iddia edilmişti.

RECEP ASLAN