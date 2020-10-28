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28 Ekim 2020 Çarşamba 17:29:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 15:04:00

Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı

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Hadise ile gözlerden uzakta birlikte olan oyuncu Kaan Yıldırım rol aldığı ‘Hekimoğlu' dizisinin Beykoz'daki çekimleri sonrası görüntülendi.

Yaklaşık 1 yıldır Hadise ile beraberlik yaşayan Kaan Yıldırım, ‘Hekimoğlu’ dizisinin Beykoz’daki çekimleri sonrası görüntülendi. Oyuncu, evlenecekleri yönündeki haberler karşısında “Arkadaşlar çok utanıyorum. Sormayın bana böyle şeyler. Trafik sıkıştı” diye konuştu. İkilinin, yıl sonunda nikah masasına oturacakları iddia edilmişti. 

RECEP ASLAN
Etiketler : Hadise Hekimoğlu dizi Kaan Yıldırım
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