Hem tiyatro hem dizi

Oyuncu Cansu Tosun, önceki gün tek başına Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstengil ile mutlu bir evliliği olan Tosun, yeni sezonda hem dizi çekecek hem de tiyatro oyununda yer alacak. 'Kirli Sepet' adlı dizide rol alan Tosun, 'Pembe Pırlantalar' ile ilk defa tiyatro sahnesine adım atacak. Tosun, "Çok yoğun bir dönemdeyim. Dizi ve oyun ay sonuna denk geldi. Güzel geri dönüşleri bekliyorum" dedi.

