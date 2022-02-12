Hakaretin cezası belli oldu

Teknik direktör Fatih Terim ile kızı Buse Terim'e hakaret ettiği öne sürülen sanık Serkan E.'nin 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Dün görülen duruşmada, Serkan E., bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

