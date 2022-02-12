Hakaretin cezası belli oldu
Teknik direktör Fatih Terim ile kızı Buse Terim'e hakaret ettiği öne sürülen sanık Serkan E.'nin 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.
Teknik direktör Fatih Terim ile kızı Buse Terim'e hakaret ettiği öne sürülen sanık Serkan E.'nin 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Dün görülen duruşmada, Serkan E., bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanması geri bırakıldı.