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06 Haziran 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 12:00:00

Gece gündüz onu düşünüyor

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Ersay Üner geçtiğimiz akşam Etiler'de sahne aldı. Üner'i dinlemeye gelenler arasında Balkanların ünlü ismi Bosna Hersekli sanatçı Dino Merlin de vardı.

Ersay Üner geçtiğimiz akşam Etiler'de sahne aldı. Üner'i dinlemeye gelenler arasında Balkanların ünlü ismi Bosna Hersekli sanatçı Dino Merlin de vardı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Üner, özel hayatıyla ilgili sorulara ''Aşk var, çok aşığım. Aklım onda, gece gündüz onu düşünüyorum. Olacak iş değil" diye cevaplayarak merak uyandırdı. Şarkıcı ardından "Tabii ki tek aşkım müzik. Bunun dışında yaşadığım bir şey olursa mutlaka sizlerle de paylaşırım'' dedi.

Etiketler : Gece gündüz onu düşünüyor Ersay Üner Etiler
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