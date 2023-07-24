Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaj edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tuğçe Tayfur'un şikayetinin ardından harekete geçen savcılık, Burak Kalfa hakkında yakalama ile telefonlarına el koyma kararı verdi. Tuğçe Tayfur ayrıca, Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski nişanlısı hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

NESLİHAN KESKİN