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Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:54:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:54:00

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

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Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaj edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaj edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tuğçe Tayfur'un şikayetinin ardından harekete geçen savcılık, Burak Kalfa hakkında yakalama ile telefonlarına el koyma kararı verdi. Tuğçe Tayfur ayrıca, Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski nişanlısı hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : tuğçe tayfur burak kalfa şiddet tehdit şantaj
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