Bir Demet gördüm sanki!

Dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu bir jean markasının tanıtımına katıldı. Oyuncu, etkinlikte giydiği elbisesi ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarıkaya, hayranları tarafından sosyal medyadan eleştiri aldı. Oyuncunun yayınladığı fotoğrafına takipçileri, 'Fizik süper kafa olmamış', 'Demet Akalın sandım' ve 'Eşarbı beline taksa daha güzel olabilirdi' gibi yorumlarda bulundu.