Berfu ve Eser Yenenler'in kedisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sevilen oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in kedileri sokak kedisiyle kavga ederken koronavirüse yakalandı.
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, kedilerinin Covid-19'a yakalandığını açıkladı.
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, kedisinin Covid-19’a yakalandığını söyledi. Yenenler, “Biz coronadan kaçalım derken, kedimiz sokak kedisiyle kavga ederken hastalığı kaptı. Neyse ki hayvanların virüsü insanlara bulaşmıyormuş” dedi.